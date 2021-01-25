快手明日招股　入場費1.16萬元　引入10名基投

是次採取同股不同權(WVR)架構，發售3.652億股普通股，其中97.5%國際配售，2.5%公開發售，集資額介乎383.47億至420億元。另有15%超額配股權，其中92.6%為新股，7.4%為舊股，令集資可增至441億至483億元，將躋身亞洲今年以來最大首次公開募股(IPO)之列。

回撥機制方面，若快手公開發售超額認購13倍，將增由2.5%增至5%；超購逾95倍，回撥最多僅增至6%。

該公司引入10名基石投資者，包括美國基金Capital Group、阿布扎比投資局(ADIA)、加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)、GIC、貝萊德、淡馬錫、景順、富達等，合共認購24.5億美元(約191.1億港元)股份，相當於招股價範圍中間價計，不計超額配股權，集資額的47%，設6個月禁售期。

據快手最新招股文件顯示，去年首11個月的營業額為525億人民幣(下同)，毛利為209億元，毛利率為39.9%；虧損則繼續擴大至94億元。產品指標方面，截至去年11月，快手每日活躍用戶下降至2.63億，每月活躍用戶下降至4.81億，電商GMV為3,326億人民幣。該公司未來將在銷售及營銷開支以及生態系統上持續增加投入，預計去年虧損淨額較上年會有所增加，無法保證在不久的將來會盈利。

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