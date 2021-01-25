全球外國直接投資去年跌42%　中國為最大流入國

聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)周日發表報告，全球外國直接投資(FDI)由2019年錄得的1.5萬億美元，跌至2020年估計的8,590億美元，跌幅42%。2020年FDI的金額比2009年全球金融危機後的低谷還要低30%。

外國直接投資錄得下降的主要集中在發達國家，投資減少69%至2,290億美元。

雖然2020年全球爆發新冠肺炎疫情，但中國仍是全球FDI最大流入國，吸引了1,630億美元資金流入。相比之下，美國流入1,340億美元資金。2019年美國和中國分別獲得2,510億美元和1,400億美元FDI流入。

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