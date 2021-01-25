鱷王達利奧警告：美國政治社會分裂嚴重　不解決恐陷內戰

美國總統拜登上周上任，惟目前美國社會仍備受疫情困擾，且美國社會因選舉造成嚴重的族群對立。全球最大避險基金--橋水基金創辦人達利奧(Ray Dalio)警告，若美國政府不解決其政治、經濟和社會分歧，美國可能會陷入一場可怕的內戰！

外媒引述達利奧表示，美國面臨巨大挑戰，包括由疫情引起的經濟危機、收入不平等、龐大的政治債務，又指美國正處於一場可怕的內戰邊緣，因美國政府財政狀況惡化，且社會處於極為分裂的狀態。

據報他研究了過去500年的歷史和週期，發現巨大的財富鴻溝和價值觀鴻溝，同時又存在大量債務、經濟不景氣的情況，容易產生衝突和脆弱性。如果不解決其政治、經濟和社會分歧，美國可能會演變成一場可怕的內戰。

他呼籲兩黨應共同努力，一同處理貧富差距、政府債務和政治黨派關係，又認為民主黨人和共和黨人都需要改變，僅靠口才和精神是不夠的，美國需要革命性的變革。

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