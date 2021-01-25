華爾街大淡友警告：拜登對企業不友善　美股兩年內恐挫30%…

拜登正式發上美國總統之位，華爾街長期大淡友、AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF顧問David Tice接受外媒訪問時警告，由於拜登政府不友善的商業政策，美國股市將持續兩年低迷，至少會下跌30%。

拜登政府現在掌控美國的參、眾兩院，Tice稱，他們可能會制定更多的反資本主義政策，已表示將提高最低工資標準，成本方面損害收益。此外，拜登政府料將支持印鈔的寬鬆貨幣和財政政策，這一切都不利金融市場。

Tice認為，美股面臨的問題愈趨嚴重，股市估值過高、對新冠肺炎疫苗亦感擔憂。「疫苗並非真正的萬靈丹，我們看到很多人對此持樂觀態度，但現在出現了新的病毒株，未來肯定存在風險」。不過，Tice並未提及美股何時會開始有變動，並指出股市往往會擴張，但一旦股市崩盤，可能會出現劇烈波動，導致投資者遭受長期損失。

至於應選擇那種資產，Tice則首選黃金，又補充指個人和投資組合經理持有的黃金數量明顯不足，黃金股更便宜得令人難以置信。另外，他又視比特幣為一種投資，直言不應被忽略。

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