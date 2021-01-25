名牌朱古力店不敵疫情？Godiva關閉或轉售美國128家分店

名牌朱古力品牌Godiva在疫下銷量下降，外媒指其宣布全數關閉或轉售北美所有128家分店，包括加拿大的11家分店。

Godiva在一封電子郵件聲明中指，在新冠肺炎疫情下，消費者購買行為改變，到實體店購物量大減，該公司的在線銷售以及來自雜貨店和零售合作夥伴的銷售都有所增長。其首席執行官Nurtac Afridi不諱言，這是一個困難的決定。

報道指出，Godiva宣布將規劃3月底前完成停業和轉售北美分店，但沒有透露受影響的員工如何安排。至於在中東，歐洲和大中華地區則會維持零售業務。

據講Godiva在2019年4月在美國紐約開設第一家Godiva咖啡館，原計劃在紐約開設10間、全美地區400多間、全球地區2,000間，惟這些計劃並未實現。公司高度依賴於實體店及網購銷售，在疫情影響下經營艱難。

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