周樂樂：市場情緒回暖　A股維持反覆上升

過去一周，市場情緒在逐漸回暖，包括上證指數、深圳成指在內的指數全線收漲。其中，創業板漲幅達到8.68%，中小板指漲幅達到3.96%，顯示市場情緒在逐漸回暖。申万一級行業中，21個行業上漲15個行業下跌，表現最強的前三行業是電氣設備、醫藥生物及化工，最弱前三行業是通信、非銀金融和建築裝飾。數據上看，市場結構性行情明顯，資金偏好成長性好、高景氣度的行業，同時，國內經濟持續修復，資金面寬鬆，人民幣持續表現強勢，這些因素均對市場情緒偏正面，帶動外資加速回流國內股市。

市場消息來看，短期偏空因素持續擾動市場，但跨年行情持續。近期，海外疫情蔓延，各國封城力度加大，外部的不確定性短期難以消除，國外投資者體現出很強的避險情緒，風險資產短期情緒偏弱，主要經濟體的疫情復發使得全球的經濟復甦的進程會適當變慢，隨着1月20日拜登宣任就職，有望帶動全球風險偏好修復，拜登公布的新冠紓困刺激計劃對3月份美國國會通過的3萬億紓困計劃及12月的9000億紓困計劃內容方面進行了增強，有利於外國市場流動性保持寬鬆，在弱美元和海外風險逐步緩和的背景下，有利於國外資金持續進入A股，提升投資者信心。另外，考慮到年初信貸發放前置和政府債提前發行，市場格局短期呈現「緊信用、寬貨幣」的趨勢，預計市場短期流動性將繼續保持寬鬆。這些因素仍對A股核心資產有較大支撐。

行業上看，市場看好成長性好、確定性強以及景氣度高的行業。中國之前發布了《新時代的中國能源發展》白皮書，把清潔低碳作為能源發展的主導方向，國內的發展目標是實現碳排放2030年前達峰，2060年實現碳中和的目標，為新能源汽車與新能源光伏等相關產業鏈的相關企業提供了中長期成長機會。

綜上所述，儘管近期市場存在短期利空擾動，但是無論是國家政策、國內經濟復甦趨勢，還是資金寬鬆情況，仍對國內A股有較大支撐。市場情緒開始回暖，短期的擾動有望帶來介入良機。近期可關注景氣確定性較高的新能源汽車、光伏與電子板塊，也可關注低估值與基本面到明確拐點的銀行與保險板塊。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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