【瑞通推介】恒指曾重上29900點 資金即市追牛證
2021年01月25日 10:47
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統拜登警告疫情嚴峻，道指上周五收報30,996點，跌179點(或0.6%)，納指則續創收市新高。北水流入速度減慢，恒指上周五曾挫逾500點，收報29,447點，跌479點(或1.6%)。今早一度回升約370點，重上29,800點以上，其後升勢稍回順，結束兩連跌。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾6,700萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近8,600萬元，反映投資者對後市走勢樂觀。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價28,800至28,899點，而熊證街貨重貨區為收回價30,300至30,399點。
儘管總裁劉熾平近日減持騰訊(00700)，但受北水支撐以及小程序去年累計交易額增長逾倍帶動，騰訊股價持續走高，上周五曾逼近700元大關，收升1.2%於691元。騰訊是年初以來獲北水增持最多股份，包括上周五再獲逾37億元北水淨流入。另外電引述消息，騰訊正在就涉資60億美元銀團貸款與銀行進行磋商。騰訊今早曾飆逾6%，高見735.5元創新高，暫連升四個交易日，14日RSI續處70以上超買水平。上周五有逾8200萬元淨流出其輪證好倉，淡倉同日則有逾2100萬元淨流入。
小米(01810)公布小米11開售21天，銷量突破了100萬部。不過被視為小米競爭對手的榮耀，推出脫離華為後首款智能手機，並指已跟所有供應商全面恢復合作，消息拖低小米股價。小米上周五曾挫4.85%至29.45元，全日收報29.8元，跌3.72%。據報小米將被標普道瓊斯指數剔除，小米今早好淡爭持，於30元附近上落，下方留意50天線(29元)的支持力度。上周五有6.7億元北水淨流出小米，為連續兩個交易日走資最多股份。輪證資金流方面，逾1,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾410萬元淨流出。
指數公司MSCI明晟和富時羅素相繼公布會在今周將中海油(00883)剔出旗下指數，中海油上周五全日受壓，收挫5.57%於7.8元，是表現最差藍籌。美國原油庫存意外增加，加上憂慮中國疫情升溫影響原油需求，紐約期油上周五收跌逾1%，中海油今早曾回落至7.7元以下，跌幅近2%，其後轉升，重上8元。上周五分別有逾340萬元和逾140萬元淨流入其好倉和淡倉。
藥明生物(02269)上周五曾飆12%，創出128.2元新高，市值一度破5000億元大關，收市維持6%升幅，報121.3元，是表現最佳藍籌。同系藥明康德(02359)發盈喜，股價亦創新高。藥明生物早前被大股東減持，不過多間券商依然看好公司未來繼續強勁增長。藥明生物今早曾升逾3%，高位重上125元。近260萬元在上周五淨流出其好倉。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、長期購(22836)，行使價：32000點，2021年10月到期，實際槓桿：7.6倍
恒指輕微價外、中年期沽(20798)，行使價：26900點，2021年7月到期，實際槓桿：7.9倍
騰訊輕微價外、中短期購(20146)，行使價：785.38元，2021年6月到期，實際槓桿：5.7倍
騰訊價外、中短期沽(20153)，行使價：566.28元，2021年6月到期，實際槓桿：5.7倍
小米價外、中短期購(20787)，行使價：35.23元，2021年5月到期，實際槓桿：4.5倍
小米輕微價外、中短期沽(22135)，行使價：26.88元，2021年6月到期，實際槓桿：3.5倍
海油輕微價外、短期購(27192)，行使價：8.98元，2021年3月到期，實際槓桿：7.7倍
海油輕微價外、中年期沽(27349)，行使價：6.99元，2021年9月到期，實際槓桿：3.2倍
藥明貼價、中年期購(26864)，行使價：126.88元，2021年8月到期，實際槓桿：2.7倍
吉利輕微價外、中短期購(11535)，行使價：35.05元，2021年6月到期，實際槓桿：3.6倍
吉利價外、中短期沽(11543)，行使價：28元，2021年7月到期，實際槓桿：2.9倍
港交輕微價外、中年期購(21477)，行使價：588.8元，2021年8月到期，實際槓桿：5.5倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指N類牛證(59810)，收回價及行使價：29320點，槓桿比率：45.2倍
恒指熊證(51209)，收回價：30390點，槓桿比率：38.8倍
騰訊牛證(59813)，收回價：677.3元，槓桿比率：11.4倍
騰訊熊證(58951)，收回價：768元，槓桿比率：14.4倍
小米牛證(56163)，收回價：27.88元，槓桿比率：13倍
小米熊證(52255)，收回價：32.88元，槓桿比率：7倍
海油牛證(63737)，收回價：6.41元，槓桿比率：4.2倍
藥明牛證(59965)，收回價：111.8元，槓桿比率：8倍
藥明熊證(59949)，收回價：142.8元，槓桿比率：5倍
吉利牛證(52059)，收回價：31.08元，槓桿比率：10.7倍
吉利熊證(63459)，收回價：35.68元，槓桿比率：6.6倍
港交牛證(51339)，收回價：500.38元，槓桿比率：10.8倍
港交熊證(51328)，收回價：587.88元，槓桿比率：10.1倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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