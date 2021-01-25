李偉傑：騰訊未宜估頂 生物科技股可吼呢系股份…
2021年01月25日 10:52
東網電視更多新聞短片
大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指，上周北水流入有減慢迹象，拖累港股出現短線回吐，但今(25日)重拾升勢，且大市成交配合，後市走勢仍然樂觀。若然中美關係未有出現明顯變動，相信恒指待整固完成後，有力再向上挑戰30,000點，10天線約29,100點支持力度仍強。
部分生物科技股熱炒，藥明系3隻股份如藥明康德(02359)、藥明生物(02269)及藥明巨諾(02126)，以及錦欣生殖(01951)屢創新高。李認為相關股份能否繼續破頂，要視乎未來盈利前景可不可觀，而錦欣生殖、微創醫療(00853)等藥企業務具一定獨特性，有望吸引資金追捧。至於藥明系股份，在市場氣氛帶動下，相信走勢亦會更強。
另外，日前有傳騰訊控股(00700)正尋求60億美元銀團貸款，管理層亦趁高減持，但股價即市成功升穿700港元關口，高位見739元。李氏指出，該股受內地反壟斷法影響不大，旗下持有的快手亦即將招股，帶動其股價持續破頂，暫未宜估頂，下方支持約在650元。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020