李偉傑：騰訊未宜估頂　生物科技股可吼呢系股份…

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指，上周北水流入有減慢迹象，拖累港股出現短線回吐，但今(25日)重拾升勢，且大市成交配合，後市走勢仍然樂觀。若然中美關係未有出現明顯變動，相信恒指待整固完成後，有力再向上挑戰30,000點，10天線約29,100點支持力度仍強。

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