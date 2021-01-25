溫傑：人民幣維持強勢利好港股　北水積極押注

至於近日北水湧港，有分析指是「救市」舉動，他指這不單止是政治任務：「大家可把北水分為1.0和2.0，一開始的北水主要是國家隊買入被美國制裁股份。但由上周開始，北水數量進一步增加，港股通基金有大量資金流入，反映內地零售投資者看好港股前景買港股。」

他續指，港股投資氣氛良好、資金充裕，恒指周一早間升勢較預期大，但他認為大市未來一兩周以橫行為主，恒指在三萬點附近續有阻力，而兩萬九水平會有支持。

隨着今周有焦點新股開始招股，他建議不妨減少二手市場投入，留錢認購新股。而騰訊是北水最喜歡股份，有貨的可續持有，但未持有不建議貿然高追。

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