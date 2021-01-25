【產經直播】騰訊愈升愈強開好倉？
2021年01月25日 10:58
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北水上周五(22日)流入港股的速度雖有減慢迹象，但港股周一(25日)回勇，例如有騰訊控股(00700)，有大行睇好微信前景，將目標價提升至876元水平，其餘強勢股美團(03690)及港交所(00388)繼續創新高，開好倉還是淡倉值博？汽車股如吉利汽車(00175)及比亞迪(01211)續走強，可繼續追？
澳門上周出現新冠肺炎輸入個案，200日零個案紀錄斷纜，令原來正反彈的濠賭股如銀娛(00027)回吐，部署策略要變？
友邦保險(01299)股價現疲態，周一曾失紅底股地位，開Put係時候？
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