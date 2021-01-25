陳偉明：港股未見頂　主要支持位喺...

恒指在2020年終收27,231點，向上突破去年11月中至12月中的橫行區頂部27,040點，正當市場開始懷疑大市是否正式向上突破時，港股踏入2021年開始便氣勢如虹，在北水大舉流入下，不但成交金額持續增加，恒指更在不足一個月的時間內升超過一成，大市年初至今最多升近3,000點，於上周四(21日)一度升破三萬點大關，高見30,135點。

雖然港股市場氣氛灼熱，大市成交金額在上周二、三(19及20日)連續兩個交易日歷史性突破三千億元，但上周四港股突破三萬點後，成交開始回落，北水流入的速度亦開始減慢，加上多間公司高位配股，市場開始擔心恒指升勢過急隨時會出現調整，而港股上周五(22日)出現大幅回吐近500點後，愈來愈多淡友出來說港股三萬點現阻力，大市調整在即。

北水持續流入，H股價較A股折讓大，港股估值便宜，絕對是港股這一次火箭上升的其中一些原因，但是最重要的催化劑應該是中國制裁股大特價令到國內投資者開始意識到港股估值便宜，加上美國總統拜登順利上任後，應該主力先處理好自己美國本土經濟及疫情問題，短時間內未必如特朗普般強硬打壓中國企業。

筆者認為港股三萬點並不是這一次牛市頂位，而牛市中不需要急於估頂，期指上周二的上升裂口大約28,843至28,977點是近期支持所在，未正式跌穿前不需要擔心港股見頂，反而應該把握每一次回吐機會趁低吸納， 如果期指能短時間內升穿上周四頂位30,143點更加證明上升動力仍在，投資者可繼續小注博大贏的Long Call策略。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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