日企因疫情削減投資2.9% 創紀錄以來最大降幅

外媒引述一份調查顯示，日本企業於截至今年3月31日年度的資本投資，較原本計劃減少2.9%，減幅是1990年代有紀錄以來最大，主因是受到疫情影響。

上述調查於去年11月底進行，訪問了958家大型上市公司，修正過後的投資計劃降至24萬億日圓，金額按年減少3.5%，是4年來最大年減幅。製造業企業資本投資比原先計劃少3.8%，非製造業少1.7%。32個產業中有24個縮減資本投資，以化學、航空運輸和塑膠業降幅最多。

雖然前景未明，但受訪企業中仍有133家表示將持續對藥品和數碼化等進行長期投資。

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