調查：疫下港人擬多持現金　想過理想退休生活要有呢個銀碼…

滙豐「FinFit」調查顯示，雖然香港銀行用戶普遍相信自己能夠做到未雨綢繆，手頭現金足以應付不時之需，但疫情持續，影響全球經濟及就業市場，受訪者傾向增持現金，並在投資方面趨於審慎。2/3受訪者表示，即使沒有任何收入，目前的現金儲備也足以應付未來6個月的基本生活開支。

調查亦顯示，受訪者預期的平均退休開支為每月16,300港元。香港的平均壽命為85歲，位居世界第一，粗略估算，香港市民的理想退休資金達到470萬港元。

調查顯示，在面對前景不明朗下，現金及儲蓄佔受訪者流動資產的比重增至66%，較2020年6月的調查上升三個百分點，只有餘下約1/3資產用作投資。不足一半受訪者有利用投資產品增加財富，最常用的投資工具包括本地股票(30%受訪者)、港元儲蓄存款(26%)和港元定期存款(10%)。

該調查旨在探討有關財務健康的不同主題，最新的調查集中研究本港銀行用戶如何為退休作準備，結果顯示受訪者平均計劃在61歲退休，而近三成受訪者更希望在55歲或之前退休。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，必需充分掌握現況，方可作出更精準的財務決策，而不少受訪者面對經濟下行，選擇增持現金，但往往忽略長遠的財務計劃，要達致全面的理財規劃，應同時宏觀考慮不同的財務目標，例如及早準備理想退休生活。

整體而言，「HSBC FinFit Index」從半年前的67微跌至66。雖然香港整體財務健康水平大致維持平穩，但有59%受訪者表示在過去6個月有財務憂慮，上升四個百分點。受訪者主要擔心減薪或收入減少、投資回報降低，以及出現意外支出。

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