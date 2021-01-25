曾永堅：內地各路資金南來護盤　港股首季最樂觀見32000點

港股周一（25日）早間曾飆升逾300點，最高見29,972點。圓通環球金融集團行政總裁曾永堅指港股牛氣沖天的表現主要由北水為主的資金推動，包括機構投資者、散戶及中央相關的護盤資金。

在美國總統的交接期期間，就特朗普多次針對中資股實施制裁，包括將於美國上市的中資股除牌，護盤資金不斷推動港股，加上新經濟股及受惠於國策的新能源股做好，導致恒指曾突破30,000點關。

不過內地散戶資金走向較不穩定，相信完成第一輪資金配置後，港股上升動力會轉弱，恒指或有需要於高位整固，故投資者需留意成交金額有否縮減，北水是否持續流入等情況。

另方面，美股高處不勝寒，市場早前憧憬拜登有效控制疫情及中美關係緩和等因素，隨着疫情持續及刺激經濟方案出台，加上若10年期美國國債孳息率進一步上升，有可能會觸發美股有較大調整，從而拖累港股表現。

他預期恒指第1個支持位在29,000點，短線第1季的目標價上升空間不大，最樂觀的情況為32,000點，距離現水平約2,000點。

拜登上場後，他預料美元長線會貶值，主要是拜登公布其1.9億美元救市方案，但因美元儲備地位問題，另外，全球疫情發展處於不安狀況，特別是歐美變種病毒，或會觸發全球金融市場的震盪，美元有可能再成為避風港，因此美元在上半年的跌勢較緩和，甚至中段會轉強。現時中國的經濟表現有利人民幣升勢，美元兌人民幣匯率今年有機會跌至6。

雖然美元與港元掛鈎，但他認為港匯受惠於國內的資金流，加上中概股陸續回流上市，吸引更多資金流入市場，對持有港元的需求有增無減，港元兌美元將一直貼近強方兌換保證水平。不過，港匯強未必增加消費力，反而人民幣弱勢更有利出口。

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