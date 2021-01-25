天災頻仍　全球保險去年損失7566億元！

全球最大保險經紀商怡安集團(Aon)發表的報告指出，去年全球自然災害莖多，造成970億美元(約7,566億港元)的保險損失，較本世紀平均水平高出40%。

外電引述怡安集團報告指出，去年8月襲擊美國和加勒比海地區的颶風勞拉(Laura)，造成高達100億美元(約780億港元)的保險損失，是去年全球最大的保險損失事件。若將保險損失和非保險損失都列入計算，去年全球自然災害造成的經濟損失，達2680億美元(約2.1萬億港元)。其中，去年6月至9月期間在中國發生的洪災，造成的經濟損失最大，達350億美元(約2,730億港元)。

報告指出，新冠肺炎疫情導致的社交距離措施，使得保險業者處理索賠更加困難，不能派遣損失評估人員前往災難現場的方法，改而使用無人機或客戶自己拍攝的照片取證。

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