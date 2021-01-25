疫下旅業蕭條　日本百貨商場銷售額創1965年以來最大跌幅

外媒引述日本百貨店協會數據顯示，2020年日本百貨商場銷售額(按現有門店計算)按年減少25.7%，至4.22萬億日圓(約3,158億港元)，創1975年以來新低，同時亦為1965年有統計以來的最大跌幅。除了新冠肺炎疫情擴大，致使商場停業之外，旅業蕭條，訪日遊客的免稅銷售額亦銳減。

根據數據，2020年日本全部門店的銷售額較2019年減少26.7%，因為店鋪數量在過去一年內減少了12家，至只有196家，創自1970年以來的最低水平。

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