星展指金價具支持　警告比特幣存兩大風險

新年以來，全球股市普遍向好，美股標普500指數更創下新高，亞太地區普遍有逾一成升幅，屬避險資產的黃金價格面臨調整。不過，外媒引述星展銀行認為，美國實施量化寬鬆貨幣政策之下，將為黃金提供良好支持；反觀先前急升而近期急挫的比特幣，在缺乏實體貨幣與基本面可參考以及波動性高的風險下，投資者必須謹慎應對。

星展認為，比特幣波動度高，價格暴漲暴跌機率高，過去就曾一周內出現63次暴跌10%的紀錄，其波動性與不受監控特質，讓投資比特幣宛如賭博，因此若將比特幣納入投資組合中，將使投資風險升溫。

相較之下，將黃金與股票相關性低，在高度不確定時期是資金避險管道之一。該行認為，比特幣無法取代黃金作為風險分散標的，主要原因在於，比特幣並非實體黃金，且其基本面無法預估。儘管比特幣屬於數碼的虛擬貨幣，但缺乏用於合法商業交易的廣泛使用平台，加上顧及其高波動度與缺乏監管，還有多少數碼化支付服務將採用比特幣仍有待觀察。

此外，比特幣的交易模式不穩定且歷史較短，與總經指標相關性資料並不完整，要追蹤比特幣基本價值並不容易，只能由供需決定，然而目前卻只有投機需求。

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