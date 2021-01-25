全球廿大對沖基金年賺4953億十年最強　首5位係...

外媒引述LCH Investments年度調查，新冠肺炎大流行下，2020年市場劇烈波動，全球表現最佳的20隻對沖基金，去年為客戶賺取635億美元(約4,953億港元)，創10年新高！

去年3月，鑑於疫情引發了歷史性的股市拋售。整體而言，2020年全球對沖基金的總收益較2019年的1,780億美元大減，但20隻最佳的對沖基金收益佔去年業界總收益1,270億美元的一半。據對沖基金研究(Hedge Fund Research)數據，2020年對沖基金平均回報率為11.6%，落後於標普500指數16%的收益。

去年表現最佳的5隻對沖基金，分別為老虎環球，收益達104億美元；千禧管理(Millennium Manage)，收益達102億美元；Lone Pine，收益達91億美元；Viking Global Investors，收益達70億美元；Citadel，收益達62億美元。

達利奧的橋水基金則於去年損失了121億美元，但自1975年創辦以來的總收益仍達465億美元，居全球第一位。

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