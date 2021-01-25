調查：七成港人無信心安心退休　存有三大憂慮

疫情下港人退休信心下挫，富通保險調查顯示，約7成受訪者於疫情後無信心安心退休，較疫情前飆升逾4倍。港人普遍轉向保守投資策略，近4成受訪者選擇持有現金儲蓄，此趨勢在年輕受訪者(20至29歲)中愈趨明顯，約一半年輕受訪者表示對投資產品認知不足。

調查於去年12月訪問405名20歲或以上的在職人士，結果顯示，首三大主要憂慮來自未 來退休醫療開支愈來愈大(53%)、退休後缺乏穩定收入(52%)，以及更加難以應付退休開支(50%)。

隨着疫情持續升溫打擊港人的退休信心，約24%受訪者在經濟前景不明朗下提高投資意識，25%受訪者對保本或風險較低的投資較有興趣。惟約4成受訪者擔憂對投資產品認知不足，其中年輕受訪者尤甚，當中近6成表示不懂如何進行中至長期的理財計劃；約7成更沒有定期儲蓄習慣。

富通保險推出「裕享」延期年金計劃2，最低投保年齡設為20歲，計劃保證回本期最短8年，期滿時總內部回報率達3.28至4.32%。

富通保險首席業務總監兼首席產品總監楊娟表示，集團去年本地業務年度化保費(APE)按年增長42%。雖然目前內地客無法來港投保，惟疫情增加本地市民對保險的概念及醫療需求，今年看好本地市場發展，有信心今年本地業績將錄得良好增長。

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