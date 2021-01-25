全球缺「櫃」嚴重　運輸成本急飆三倍之巨！

新冠肺炎疫情打擊實體店需求，惟網購業蓬勃發展，國際貨運更處旺季，可因部分國家的港口運輸受疫情影響，致令貨櫃未及時處理，積滯於港口，以致全球出現缺「櫃」情況，刺激運費成本飆漲。有業界人士指出，運費成本已較去年3月低價升300%之巨！

據外媒報道，全球貨櫃嚴重短缺，業界指還需等待數周時間來等待貨櫃箱，同時還需支付較高價來取得貨櫃，導致運輸成本飛升，對從中國發貨的企業影響尤大，電子商務企業和消費者皆可能要承擔更高的成本。

去年12月亞洲至北歐航線的現貨運費比一年前高出264%，從亞洲到美國西海岸的航線費率年增145%。與去年3月的低價相比，從中國到美國和歐洲的運費上升了300%，一般貨櫃價格是1,200美元，現在最高可達每個6,000美元。

全球貨櫃短缺，一則是貿易順差加劇了貨櫃的不平衡，中國向歐美國家的出口要多於進口。除了中國疫情在去年第2季受到一定的控制，導致經濟反彈更快，這讓亞洲需要這些貨櫃時，卻仍卡在海外，業界料全球總計約有1.8億個貨櫃箱目前被錯配了…

此外，由於全球各國大部分地區仍處於封鎖狀態，去年上半年的貨櫃訂單都被取消，惟其後復甦需求出現，刺激貿易量，航運公司需要增加運力來解決貨櫃短缺問題，可航空業運作仍然受限，國際航班數量大減，空運能力短缺變相亦加劇了貨運力供應壓力。

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