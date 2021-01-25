李偉傑：恒大汽車前景可期　宜候低吸納

受利好消息帶動，恒大汽車今早一開市便異動上升，開市價34.35元，其後中午休市前更升至48.6元以上，創52周新高，成交放量，料股價有力再上。

從今次引資規模及條款看，今次恒大汽車共引資260億港元，是新能源汽車產業歷史上規模最大的股權融資之一。且投資人自願鎖定12個月，充分反映了市場對恒大汽車經營管理能力和業務發展前景的高度認可，向其新能源汽車產業未來發展的巨大信心背書。

恒大汽車備受投資人追捧，緣於其在產品研發、產能建設、銷售管道等方面的突出優勢：在全球擁有10個最先進的生產基地；同步研發14款車，其中6款已發布；快速籌建展示體驗、銷售、維保修售後服務三大中心，包括36個展示體驗中心、1600個銷售中心；並憑藉房車寶平台擁有的2，162萬全民經紀人、3萬個線下銷售中心，構建起龐大的線上線下銷售網絡。

在現時電動車市場，各大車企將加快投入，藉此在電動車市場搵佔一席位。此次定向增發後，恒大汽車獲得更充足的資金進行研發生產投入，估值將打開更大的上升空間，發展潛力豐厚。

分析認為，特斯拉目前只有3個生產基地、4款車，市值高達8,025億美元(約6.2萬億港元)。恒大汽車已經具備了對標實力，但市值仍僅為特斯拉的大約二十分之一。

加上，恒大汽車現時定向配股下，貨源未有派散，現價市值約3500億元，股價走勢凌厲，可在10天平均線水平吸納，以中長線有望逐步挑戰高位，假若跌穿100天平均線25.5元先行減持。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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