宅經濟帶動！日本白色家電出貨額近24年最勁

日本新冠肺炎疫情持續未退，人們待在家中的時間增加，令「宅經濟」需求升溫。有統計顯示，去年日本「白色家電」出貨金額創近24年高位。

日本媒體報道，日本電機工業會(Japan Electrical Manufacturers Association，JEMA)統計，日本2020年的白色家電出貨金額按年增1%，至2.53萬億日圓(約1,893億港元)，為自1996年以來高水平。

以出貨金額的增幅來看，空氣清淨機按年增長56%最旺，烹調家電的電烤盤增長逾40%，加濕器則增加25%。此外，家用冷氣機的出貨數目亦按年增0.6%，為1972年以來的最高紀錄。

報道指出，日本家庭對於白色家電的需求增加，除了疫情因素之外，日本政府因應疫情向每人發放10萬日圓「特別定額給付金」，被認為是白色家電需求暢旺的理由之一。

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