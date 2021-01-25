新港城辣招盤賣860萬元　不足兩年連使費料蝕130萬

利嘉閣劉鵬昌表示，馬鞍山新港城L座中層5室，實用面積551方呎，三房兩廁間隔，望海景，去年12月初放售開價920萬元，終以860萬元吉形式沽出，減價60萬元或約7%，呎價約15,608元。

據悉，原業主於2019年4月以約890萬元購入，持貨至今未滿兩年，轉手帳面蝕約30萬元或約3%。另需付10%額外印花稅，金額約為86萬元，若再加上代理佣金、律師樓等費用，料共虧蝕約130萬元。

新港城1月至今累錄約22宗二手買賣，平均實用呎價約16,852元。現時約有118個單位放售，入場價由570萬元起，而同類型單位最低入場價由865萬元起。

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