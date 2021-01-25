業主移民劈價1球搶客　灝景灣三房戶1080萬沽

中原楊麗珍稱，青衣灝景灣9座中層H室，實用面積703方呎，三房一套間隔，原業主因趕移民，上月底以1,180萬港元放售單位，本月初叫價下調至1,160萬元，近日見有同屋苑住客睇樓，即主動降價至1,090萬元，由於價錢吸引，吸引該同屋苑客洽購，最終減多10萬，以1,080萬元成交，呎價15,363元，累減100萬元或8.5%。

新買家原本洽購屋苑另一個同類型單位，但業主企硬樓價1,200萬元以上，見上址業主主動減價，立即轉購上址。原業主則於2009年4月以420萬元買入，現轉手帳面獲利660萬元，單位期內升值近1.6倍。

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