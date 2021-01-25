屯門新盤帝御·嵐天樓書上網　明日開價料入場費300萬有找

多個新盤籌備農曆新年前登場。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御·嵐天的樓書已剛上網，明日(26日)好大機會公布首張價單，主要先推開放式及一房戶，折實入場費料低於300萬元，發展商有意提供最高9成一按，而示範單位隨即於本周三(27日)開放，預計2月上旬開售。

他透露，項目提供557個單位，間隔開放式至兩房不等，當中約25%為開放式、72%為主打一房，其他為兩房戶，實用面積介乎184至388方呎。今日(25日)率先推介一房連衣帽間間隔單位，其中6座16樓單位17，實用面積344方呎，長方形大廳間隔四正，廚房屬開放式設計。

至於項目2期帝御·星濤剛售出地下連花園特色戶，為1座1樓單位18，實用面積186方呎，花園157方呎，做價413.59萬元，呎價22,236元，創出該期新高紀錄。樓盤首兩期已售出約1,066伙，2期佔約479伙。

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