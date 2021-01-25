元朗二手交投直逼200宗　按月增約26%

中原王勤學表示，元朗區二手交投步伐有增無減，剛過去周末全區錄24宗二手買賣，1月至今累錄約197宗，相比上月全月升約26%，而該區自從去年5月曾錄214宗買賣後，交投量一直未聞達200宗水平。

他續稱，本月區內最多成交屋苑為尚悅，共錄27宗。而溱柏交投屬次多，暫錄20宗，平均實用呎價11,921元，過去2日連錄7宗。其中8座中層B室，實用面積459方呎，一房連儲物房間隔，叫價580萬港元，減價7萬元，即獲上車客以573萬元承接，呎價12,484元。原業主於2013年9月以341.5萬元一手購入單位，現轉手帳面獲利231.5萬元，期內升值約68%。

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