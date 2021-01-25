道期升近百點 油價上揚
2021年01月25日 16:11
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美匯指數報90.09；港匯處7.7515；離岸人民幣(CNH)見6.4867；美元兌日圓報103.73；歐元企1.2179；英鎊見1.3713。金價處1,853美元。油價上揚，布油報55.73美元；紐油企52.64美元。道指期貨升98點。
●市後關注點
-17:00 德國1月Ifo商業景氣指數
●恒生指數重上三萬點大關，全日收報30,159點，升711點或2.41%。國企指數收報11,960點，升283點或2.42%；科技指數創新高，收報10,206點，升440點或4.51%，主板成交逾2,869億港元。股王騰訊飆10.92%，報766.5元。https://bit.ly/367j3kO
-股王騰訊當「股仔」炒，單日市值升逾7,000億元！
●滬綜指收升17點，深成指漲0.5%。https://bit.ly/3qHXuz8
●日企因疫情削減投資2.9%，創紀錄以來最大降幅。
●名牌朱古力店不敵疫情？Godiva關閉或轉售美國128家分店
●華爾街大淡友警告：拜登對企業不友善，美股兩年內恐挫30%...
●鱷王達利奧警告：美國政治社會分裂嚴重，不解決恐陷內戰。
●傳標普道瓊指數將剔除更多中資股，小米有份。
●全球外國直接投資去年跌42%，中國超美國成最大吸金地！
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●疫下旅業蕭條，日本百貨商場銷售額創1965年以來最大跌幅。
●眾安銀行獲保險代理機構牌照，將推多款ZA Insure產品。
●快手明日招股，入場費1.16萬元，引入10名基投。
●調查：疫下港人擬多持現金，想過理想退休生活要有呢個銀碼…
●調查：七成港人無信心安心退休，存有三大憂慮。
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