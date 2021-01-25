全日沽空金額404億元 騰訊佔24%
2021年01月25日 16:35
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全日共有655隻股份被沽空，涉及金額404.14億港元，佔大市成交14.09%。騰訊沽空金額99.85億元，佔沽空總額24.71%；阿里巴巴沽空金額36.37億元，佔沽空總額9%；比亞迪股份沽空金額約26.62億元，佔沽空總額6.59%；美團沽空金額約22.38億元，佔沽空總額5.54%；盈富基金沽空金額10.73億元，佔沽空總額2.66%。
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