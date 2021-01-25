【產經直播】恒科指爆升莫估頂？
2021年01月25日 16:39
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港股周一(25日)愈升愈有，最多升744點，重上3萬點關，收市報30,159點，升711點；本周期指結算，好友繼續佔優？恒生科技指數突破10,000關後，動力仍在？
新經濟股表現強勁，ATMXJ當中，騰訊(00700)及美團(03690)愈跑愈強，當中騰訊持股約兩成的快手在港上市進入直路，騰訊股價仲可以升多浸？大行花旗加持，目標價見逾870元，是否太過樂觀？另外，阿里巴巴(09988)及小米(01810)相對落後，兩股份又有冇條件趕上？
農曆年前再有焦點新股上市，騰訊(00700)旗下內地短片社交平台快手(01024)周二(26日)開始招股，集資額至少383億元，每手入場費11,616元，預計2月5日掛牌，有騰訊加持兼有星級基石投資者，點抽先至醒？
SaaS股繼續有資金追捧，微盟集團(02013)、明源雲(00909)及金山軟件(03888)同樣破頂。早前明源雲(00909)發盈警，料受優先股公允值虧損影響下虧損6.9億至7.5億元，撇除相關影響料盈利有約40%至65%增長，消息孰好孰壞？
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