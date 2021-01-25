雅各臣旗下健倍苗苗周二起招股 入場費2424元
2021年01月25日 16:46
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健倍苗苗行政總裁黃一偉(左)及健倍苗苗品牌中藥業務總裁朱家榮
雅各臣(02633)分拆的香港品牌醫療保健品推廣及分銷商健倍苗苗(02161)周二起至本周五(26日至29日)招股，每股招股價為1.2元，每手2,000股，入場費2,424.18元，預期2月5日掛牌。中國銀河國際為獨家保薦人。
健倍苗苗為香港保健品分銷公司，擬發行4,468.6萬新股，集資5,362.32萬元，所得約47.2%為品牌中藥的組合開發及品牌管理提供資金；約43.4%作為發展第三方品牌產品組合增長策略的一部分，為從第三方品牌擁有人獲得更多分銷權的付款提供資金；約9.4%補充營運資金及用於一般企業用途。
該公司是次引入3名基礎投資者，包括母企股東New Heritage Healthcare、建豐胃仙U，以及滿貫集團(03390)，合共認購9,700萬元股份。
健倍苗苗經營20個主要品牌，包括保濟丸、唐太宗、何濟公等9個自主品牌，另有11個第三方品牌，如德國秀碧、德國美德瑪、瑞士倍髮加等。
雅各臣日前公布，將向股東實物分派近2.42億股健倍苗苗股份，佔後者上市後已擴大股本約27.1%，每持有8股雅各臣可獲派1股健倍苗苗。
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