雅各臣旗下健倍苗苗周二起招股　入場費2424元

健倍苗苗行政總裁黃一偉(左)及健倍苗苗品牌中藥業務總裁朱家榮

健倍苗苗為香港保健品分銷公司，擬發行4,468.6萬新股，集資5,362.32萬元，所得約47.2%為品牌中藥的組合開發及品牌管理提供資金；約43.4%作為發展第三方品牌產品組合增長策略的一部分，為從第三方品牌擁有人獲得更多分銷權的付款提供資金；約9.4%補充營運資金及用於一般企業用途。

健倍苗苗經營20個主要品牌，包括保濟丸、唐太宗、何濟公等9個自主品牌，另有11個第三方品牌，如德國秀碧、德國美德瑪、瑞士倍髮加等。

雅各臣日前公布，將向股東實物分派近2.42億股健倍苗苗股份，佔後者上市後已擴大股本約27.1%，每持有8股雅各臣可獲派1股健倍苗苗。

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