SEA TO SKY本月暫售51伙 平均呎價1.72萬元
2021年01月25日 16:48
東網電視更多新聞短片
郭子威（左）
將軍澳一手物業交投暢旺。長實集團(01113)區內日出康城SEA TO SKY，剛錄得海景三房戶成交，單位位於3座高層H室，成交價1,296.5萬元，呎價17,218元。項目於1月至今暫已售出51伙，包括8個四房及43個三房戶，成交價由約1,160萬至約1,960萬元，呎價14,760至18,374元，單月套現逾7億元，平均呎價17,203元。
該盤開售至今累積共售出逾1,050個單位，套現逾114億元。長實地產投資董事郭子威表示，滿意樓盤近期銷情，相信隨着經濟慢慢恢復，今年香港經濟增長或高達5%，上半年樓價會繼續橫行，但下半年可望加速反彈，未來一年或有約10%升幅。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020