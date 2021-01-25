SEA TO SKY本月暫售51伙　平均呎價1.72萬元

該盤開售至今累積共售出逾1,050個單位，套現逾114億元。長實地產投資董事郭子威表示，滿意樓盤近期銷情，相信隨着經濟慢慢恢復，今年香港經濟增長或高達5%，上半年樓價會繼續橫行，但下半年可望加速反彈，未來一年或有約10%升幅。

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