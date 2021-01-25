隨着經營業績持續向好，經營現金流日益充足，外部融資環境不斷改善，公司積極調整債務結構，並於2020年12月24日提前償還全部蒙牛委托貨款13.7億元人民幣(下同)，有息負債降至合理水平，資金成本大幅降低，資產負債結構持續向好。

據對集團截至2020年12月31日止年度未經審核的初步綜合管理帳目並綜合董事會目前可得資料進行評估，公司預期2020年度公司錄得權益持有人應佔綜合溢利不低於3.8億元，按年增長不低於13倍以上。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020