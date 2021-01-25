貿戰新武器！車用晶片荒凸顯歐半導體落後　頓成弱點

外國傳媒報道，德國汽車工業最近因晶片荒被迫減產，德國經濟部長曾為此致函台灣請求協助，除了暴露車廠過度依賴供應商外，也凸顯歐洲半導體業落後。

金融機構Sanford C. Bernstein預測，由於晶片供應短缺，今年上半年全球汽車工業將減產450萬輛，德國汽車零件大廠Continental估計，晶片缺貨的情況在6至9個月後才會改善。

晶片短缺表面原因是去年上半年的疫情，當時車用晶片需求隨着車市崩潰而大減，筆記型電腦等消費電子產品需求大增，電子業紛紛落單買晶片，將產能訂光。不過，之後全球最大汽車市場中國突然回溫，車廠只好被迫與蘋果公司、三星等大廠搶晶片。不過，半導體廠調整生產線至少需要3到4個月，產量不可能很快追上。

晶片荒暴露出歐洲半導體業落後美國和亞洲的結構性問題。歐洲有德國Infineon、荷蘭恩智浦(NXP)、瑞士意法半導體(STMicroelectronics)3大半導體業者，但歐洲半導體的產值僅佔全球10%，少有獨特的產品。

更重要的是，在未來可預見的中美貿易戰，晶片可能繼續被當作武器，歐洲為避免被連累，需要自己的半導體產業鏈。

不過，據麥肯錫(McKinsey)報告指出，歐洲還需要10年的時間，才可能製造出足以與亞洲和美國領先者匹配的晶片。不過，美國繪圖晶片大廠英偉達(NVIDIA)早前才決定收購英國的安謀(ARM)，隨後台灣的環球晶也宣布將併購德國的Siltronic，可見歐洲的半導體業規模正萎縮。

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