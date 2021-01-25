拜登刺激規模「過大」 最終只會苦了窮人？

美國新一屆政府提出1.9萬億美元的經濟刺激計劃方案，惟外國媒體引述分析報道，在當地經濟復甦的背景下，拜登政府的過多的刺激可能會導致通貨膨脹和其他問題，從而傷害了那些最貧困階層的人群。

上述方案包括直接向數百萬美國人發放支票、增加失業救濟、將最低工資提高一倍以上、向州和地方政府提供援助、為新冠肺炎疫苗和檢測提供資金等，不過計劃遭到部分共和黨人反對，因為其代價高昂，尤其是要撥款3,500億美元，救助經營不善的地方政府。

事實上，拜登這樣雄心勃勃刺激計劃，需求似乎愈加減弱。目前美國房地產市場也在蓬勃發展，消費者瘋狂地消費，除了酒吧、餐飲等行業的疫情限制導致數百萬人失業之外，美國的就業形勢實際上看起來並沒有那麼差。數據顯示，2020年12月，美國就業人數減少14萬人，但如果不把酒店行業計算在內，當月實際增加35.8萬人。

雖然美國需要持續的刺激才能重新站起來，然而Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示，長期而言，可能最終會因注入過多資金而遭受痛苦的只有那些最貧困階層的人群。

Jim Paulsen一向以其對經濟和金融市場的樂觀看法而聞名，不過他今次擔心美國的刺激過度，一旦通脹失控，就需要迅速「拉緊韁繩」。他強調，美國現在出現「過度使用和濫用經濟政策」的風險，並在未來引發嚴重問題。

無可否認的是，自2008年應對金融危機的大規模政策出台以來，通脹失控一直是人們的擔憂，不過這樣的情況未曾出現。

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