愛海頌兩房連天台戶呎售逾2.16萬 創項目同類新高
2021年01月25日 17:42
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長實集團助理首席經理(營業)何家欣
長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌，開盤至今累售695伙，總成交金額逾66億元，僅餘181個單位未售。該公司助理首席經理(營業)何家欣表示，近月一手市場交投暢旺，項目續錄成交，早前售出第5座40樓C單位，屬兩房連天台特色戶，成交金額1,046.5萬元，實用呎價21,622元，成交金額及呎價均創項目同類單位新高。物業預計關鍵日期為2021年6月底，預計第一季取得入伙紙後，準買家將有機會親身到現樓參觀。
發展商有見農曆新年將至，特別推出「送金牛‧迎新春」優惠，由本周五(1月29日)起，凡簽署臨時買賣合約購買價單所列單位的買家，將獲贈逾4両足金金牛一隻，每隻價值98,000元，優惠名額以單位計算共5個，先到先得。
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