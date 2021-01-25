北水淨流入重越200億人幣 力捧騰訊港交所
2021年01月25日 17:47
東網電視更多新聞短片
港股通(25日)成交額約898.23億元，淨流入金額約200.19億元人民幣。(https://bit.ly/2nxf8uI )
全日淨流入最多的兩隻個股分別為騰訊控股(00700)及香港交易所(00388)，分別錄得淨流入67.54億及18.8億元。全日淨流出最多的兩隻個股分別為舜宇光學科技(02382)及華潤啤酒(00291)，錄得淨流出2.51億及1.6億元。(見附表)
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020