中環甲廈空置率升穿7%　2004年以來首次

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指出，香港中環甲級寫字樓空置率於去年12月底升至約7.3%，按月再高約0.4個百分點，為2004年以來首次升穿7%。由於有不少寫字樓可招租及頂租樓面，將於未來數月重投租賃市場，預料寫字樓空置率將繼續上升。去年底整體甲廈空置亦上升0.1個百分點至8.9%。

不少企業因經濟疲弱持續縮減租用樓面，上月整體甲級寫字樓市場錄17.56萬方呎負吸納量，例如一家大型百貨公司退租黃竹坑One Island South約1.94萬方呎樓面，而保險公司退租九龍灣富通中心一層約1.65萬方呎。此外，有速遞公司轉租觀塘國際貿易中心約9.09萬方呎，並遷出九龍灣以縮減辦公面積。

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷表示，去年12月本港各主要商業區租金持續下跌，整體租金按月跌1.1%。當中尖沙咀錄得最大租金跌幅，按月下調約1.7%，其他非核心商業區租金相對抗跌能力較高。

商舖市場方面，該行大中華研究部主管黃志輝指出，核心區街舖租金已回落至2003年水平，有高檔零售商開始重投核心消費區及開新店。部分空置的舖位也由針對本地消費客群的零售商租用，有助紓緩核心街舖的空置壓力。

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