全球央行「以泡養泡」！美歐央行資產負債表有啟示…

全球新冠肺炎疫情持續打擊經濟，各大央行都在擴大貨幣政策量化寬鬆，以支持經濟不致崩潰，可卻衍生出大量資產泡沫，這從全球主要央行的資產負債表暴增可得到引證。

外媒報道，美國聯儲局與歐洲央行的資產負債表同已達到8萬億美元(約62.4萬億港元)，日本央行則達到800兆日圓(約60萬億港元)。無限量寬貨幣政策加上超低息環境，導致資產泡沫化，再不採取行動應對，恐怕會製造出更大的危機。

報道引述國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示，去年各國政府至少推出了12萬億美元的財政刺激計劃，而央行則提供了數萬兆美元的資金支持。當各國央行大幅提高流動性，資金必然尋求收益，將使資產遭受定價錯誤的影響。分析指，各大央行如此這般的大型印鈔行動，猶如「以泡養泡」，後果難以想像！

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