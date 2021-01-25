內地航空業推遲海外飛機訂單　惟「自家製」訂單不受影響

報道指，中國目前的民航機，有國營事業「中國商用飛機」(COMAC)開發的支線客機ARJ21及窄體客機C919，後者目前還沒拿到適航證書。中國3大航空去年分別推遲了53架空巴及58架波音客機訂單，但是12架ARJ21訂單則如期交付。中國扶持COMAC，就是要打破長期以來被歐洲及美國所壟斷的中型、甚至大型客機。去年COMAC的訂單全部來自中國國內的航空業者，這顯然非單粹商業決定，相信與內地對航空運輸自主研發的戰略部署有關。

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