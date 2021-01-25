美聯預期牛年樓市「小V形」反彈　全年睇升5%

美聯物業住宅部行政總裁布少明在前瞻牛年樓市時表示，自有紀錄以來的歷年牛年(1997年及2009年)，樓市的表現皆較前一年優勝，今年的農曆新年未至，樓市已隨股市提早出現「小陽春」，1月的一、二手交投皆旺，單計二手交投，過去一周(1月18至24日)全港35個大型屋苑合共錄128宗二手買賣，較前一周(1月11至17日)112宗按周續升約14.3%，連續3星期穩企逾百宗水平，創37周新高。

他預計，香港樓市將於辛亥牛年展現「牛氣」，一、二手量額齊升，估計2021年新盤銷售量可回升至1.8萬伙，二手註冊量估計可達到5萬宗。如疫情隨鼠而遁，亥牛年的樓價可出現「小V型反彈」，升幅至少升5%，假如本港經濟強勁復甦，樓價甚至有力直撲2019年創出的歷史高位。

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