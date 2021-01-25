麗珠醫藥預告去年盈利增長最多40%

該公司預期2020年度經營業績上升的主要原因，是年內公司部分處方藥產品因受疫情影響銷售未達預期，但由於化學製劑主要產品注射用艾普拉唑鈉銷售同比上年快速大幅增長，注射用醋酸亮丙瑞林微球、鹽酸哌羅匹隆片、馬來酸氟伏沙明片銷售同比去年實現持續較大增長；中藥製劑主要產品抗病毒顆粒受益疫情，銷售按年大幅增長；加之新型冠狀病毒抗體檢測試劑產品實現新增銷售，為公司整體業績的穩步增長提供了重要支持。

此外，該公司收到的政府補助按年增長以及出售江蘇尼科醫療器械有限公司股權實現投資收益增加。

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