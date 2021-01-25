人行鼓勵中小銀行發行轉股型資本債券補充資本

人民銀行公布，為支持中小銀行補充資本的要求，推動資本工具創新發展，近日人行會同中國銀保監會結合國內外實踐，設計完善了轉股型資本債券相關製度，並已批覆浙江稠州銀行、寧波通商銀行在銀行間債券市場發行轉股型資本債券。

人行指出，2021年1月20日，寧波通商銀行成功發行首單轉股型無固定期限資本債券，共5億元，票面利率4.8%，全場認購倍數2.1倍。

下一步，人行將會同中銀保監進一步加強創新力度，鼓勵支持符合條件的中小銀行通過發行轉股型資本債券補充資本，增強服務實體經濟和抵禦風險的能力。

轉股型資本債券是一種含權的資本補充工具，與此前發行的減記型資本債券相比，當風險事件觸發時，減記型資本債券將直接減記，轉股型資本債券可轉為股權並參與發行人剩餘資產分配。從國際實踐看，轉股型資本債券具有轉股的保護功能，有利於加強投資者保護。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020