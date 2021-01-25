上述年度毛利相較於2019財年所錄得的約3.17億元人民幣(下同)毛利，降低約2,000萬元，主要是由於現有採煤工作面地質情況複雜導致集團煤炭產品數量、質量及售價均暫時性下降，及2020年初爆發的新型冠狀病毒肺炎大流行及政府為遏制疫情採取的控制措施導致2020年上半年出現生產延誤及需求波動。

此外，該公司於截至2020年12月31日止年度財務費用，相較於2019財年所錄得的約9,210萬元財務費用，增加不少於6,000萬元，主要是由於自2020年以來集團計息貸款大幅增加；及於年度內不少於2.3億元採礦權及採礦資產減值，包括六家壩煤礦礦區範圍調整造成的相關採礦資產減值。

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