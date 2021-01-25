日本助企業撤華　次輪203家日企獲補助228億

外國傳媒報道，日本政府去年推出補貼計劃，協助日企將供應鏈分散出中國或遷回日本國內，第1輪補貼已在去年底6月結束，總補貼額達574億日圓(約42.9億港元)，第2輪補貼則已資助203家日企，補貼金額達近3,050億日圓(約228億港元)。第2輪補貼的申請公司包括日本半導體零件公司、電動車電池製造商和LED顯示器製造商等。

日本經濟產業省表示，該機構選擇補貼對象時的考量，不包括國家安全因素，但補貼仍有助於該機構吸引對國家至關重要的產業，以及處於區域製造業競爭力前端的產業回國。

接受補貼日本科技企業則正將資金用於擴大國內投資，如日本提供半導體製程化學品的上村工業(Uyemura＆Co.)，便計劃利用補貼以擴大在大阪附近的工廠，並購買檢驗儀器。

三菱電機透露，該公司將利用補貼資金收購廣島1家製造發電用半導體的製造商，此宗收購金額傳高達200億日圓(約14.9億港元)。豐田汽車與松下公司(Panasonic)合資的電動車電池製造商Prime將在日本德島縣新開產線，同時保持該公司在中國工廠的產能。日本半導體製造零件廠優志旺(USHIO)稱，將使用補貼尋找新的零件供應商，同時測試在日本國內生產零件。

儘管日本政府的補貼計劃，並不要求受補貼公司需要支援就業，但上村工業已表示，該公司將為其擴大的枚方地區(Hirakata)工廠僱用10名新員工。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020