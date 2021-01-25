高盛指美股存泡沫迹象　但整體市場尚未見重大風險

外媒引述投資銀行--高盛的策略師David Kostin領導的團隊重申，美股存在泡沫迹象，但也認為整體市場還沒有重大風險。

該行的研究報告指出，美國的特殊目的收購公司(SPAC)行情火熱，是美股存在泡沫的一個例證。若股權資本與目標併購企業價值的5倍比率持續存在，那麼800億美元的未承諾SPAC資本，將在未來兩年推動4,000億美元的併購，這類公司的升勢恐怕過了火位，難以持續。此外，未能獲利的科技公司，近期股價在飆升，也是潛在的泡沫現象。

不過，考慮到這類股票市值佔比尚較小，該行認為相關的過熱情況，對總體市場所構成的系統性風險依然比較低。該行又補充，雖然股市在極端高位，但是考慮到美債、公司信貸或現金的收益時，如果利率保持在相對較低的水平，股票估值可能不像一些人所想的那麼荒謬。該行維持今年標普500指數4,300點的目標不變。

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