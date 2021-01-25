拜登延續「美國優先」政策　要擔心的竟不是中國？

美國總統拜登有延續上屆政府「美國優先」政策之勢，外國媒體報道，他將宣布一項名為「購買美國貨」的行政命令，對現有的聯邦政府採購條款進行技術性修補，以增加對本土產品和服務的採購。

他在參選美國總統時曾呼籲，未來4年擴大美國政府支出4,000億美元，用於購買美國生產的產品和服務。2019年財年聯邦機構直接採購了價值達5,860億美元的商品和服務，其中，只有不到5%是外國產品和服務。

美國製造業聯盟主席Scott Paul表示，如果投資數萬億美元在基建或聯邦採購上，再加上「購買美國貨」的傾向，這預期將有利於創造工廠就業和投資。

不過，對於美國國傳統貿易夥伴加拿大而言，「購買美國貨」行政命令意味其產品和服務進入美國政府採購渠道將受到影響。智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員Gary Hufbauer就指出，對與拜登來說這是一個很大的考驗，因為他無論在競選中還是上台之初都釋放出希望修復與盟友關係、加強與盟友合作的信號。

要如何兼顧「買美國貨」和貿易及同盟夥伴利益？奧巴馬政府提供了可供借鑑的經驗。2009年奧巴馬政府推出了8,000億美元刺激計劃，其「買美國貨」條款要求公共項目中使用美國製造的鋼鐵和製造業產品，但世界貿易組織(WTO)的《政府採購協議》所覆蓋的採購項目被排除在外。專家相信，拜登政府的「買美國貨」計劃預計將遵守WTO的貿易規則以及美國與貿易夥伴貿易協議中的條款。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020