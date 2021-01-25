傳資深投資者陳秉志8000萬元沽旺角舖

消息人士透露，由人稱「磁帶大王」的資深投資者陳秉志持有的旺角弼街雙號地下A及B舖連閣樓，面積共約2,000方呎，市傳以約8,000萬元易手。

據了解，該物業原先叫價約1億元，現減價約兩成賣出。該舖於2004年以3,800萬元買入，每月租金收入共約20萬元，回報率約3厘。

陳氏上周亦市傳以約6,450萬元沽出灣仔軒尼詩道雙號地下A舖。

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