耀萊集團發行可換股債券 籌9985萬
2021年01月25日 19:36
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耀萊集團(00970)宣布發行可換股債券，本金總額為1億元，可按初步轉換價每股轉換股份0.25元轉換為股份。假設可換股債券所附轉換權按初步轉換價每股轉換股份0.25港元獲悉數行使，該公司將發行合共400萬股轉換股份，相當於擴大後已發行股本約7.26%。
發行可換股債券之估計所得款項淨額合共將為約9,985萬元，其中約9,000萬元擬用於發展放貸業務，餘額擬用作一般營運資金。
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