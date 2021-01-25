中遠海能發盈喜　及計提資產減值

另外，集團表示10艘老齡外貿船舶存在明顯減值迹象。計提資產減值準備將相應減少集團報告期歸屬於母公司股東的淨利潤8.4億元，並相應減少集團報告期期末的資產淨值，對集團報告期的經營現金流沒有影響。計提資產減值準備後，該等船舶未來的折舊費用將相應減少、經營成本降低。

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