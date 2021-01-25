中遠海能發盈喜 及計提資產減值
2021年01月25日 19:39
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中遠海能(01138)公布，預期於截至2020年12月31日止年度錄得之歸屬於公司擁有人的淨溢利介乎於22.5億元至24.5億元人民幣(相當於約27.0億港元至29.4億港元)，按年增加介乎約443.48%至491.79%，主要由於2020年上半年，低油價刺激全球石油貿易增長，油輪需求激增，進而推動國際油輪運價大幅上漲。下半年新冠疫情持續抑制經濟活動，石油庫存維持在歷史高位，導致油運需求趨弱，運價波動中下跌並持續低迷。超大型油輪(VLCC)TD3C（中東-中國）航線全年平均等價期租租金(TCE)為每天48,179美元，同比仍增加約21.78%。LNG運輸方面，截至2020年末本集團共有38艘參與投資的LNG船已投入營運，按年增加3艘，貢獻穩定收益。
另外，集團表示10艘老齡外貿船舶存在明顯減值迹象。計提資產減值準備將相應減少集團報告期歸屬於母公司股東的淨利潤8.4億元，並相應減少集團報告期期末的資產淨值，對集團報告期的經營現金流沒有影響。計提資產減值準備後，該等船舶未來的折舊費用將相應減少、經營成本降低。
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