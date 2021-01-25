Silversands累收200張票 料周內開售
2021年01月25日 19:41
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各區新盤收票反應理想，凍結市場大批購買力。信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，自上周公布開價以來市場反應踴躍，消息透露，截至周一晚(25日)7時，項目已累積收近200張入票，較首批單位超額認購近3倍。該公司集團聯席董事田兆源稱，對項目收票反應感滿意，首張價單的50伙有機會於本周末開售。同時，市場上不少準買家踴躍查詢項目三房及四房臨海海景大宅，因此會考慮推出小量該類大戶以招標形式出售。
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